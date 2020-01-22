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Среда, 22.01.2020
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Основной вратарь Челси может покинуть команду

Основной вратарь Челси может покинуть команду
20:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанец не впечатляет своей игрой в лондонском клубе.

Лондонский Челси может выставить на продажу своего основного вратаря Кепу Аррисабалагу. Об этом сообщает журналист Bleacher Report Дин Джонс.

Речь идет о том, что если переход игрока состоится, то не раньше чем в летнее трансферное окно.

За это время скауты "пенсионеров" попытаются найти достойную замену испанцу. Самым явным кандидатом называют кипера Бернли Ника Поупа 

Стоит отметить, что Кепа переходил в Челси из Атлетика за 80 миллионов евро. Таким образом он является самым дорогим стражем ворот в истории футбола.

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В текущем сезоне Аррисабалага сыграл 31 матч за "синих", в которых пропустил 43 гола. Только в шести случаях он проводил игры "на ноль".

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Кепа Аррисабалага.
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