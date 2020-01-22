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Нещерет хочет стать первым номером в Динамо

Нещерет хочет стать первым номером в Динамо
20:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Голкипер Руслан Нещерет рассказал о своих амбициях внутри команды.

Голкипер Динамо Руслан Нещерет рассказал о подготовке команды на тренировочных сборах, а также поведал о своих личных амбициях.

"Сейчас больше работаем над ошибками, которые были в сыгранных спаррингах. А так вся работа привычная. Вратарям, как и полевым игрокам, нужно быть в хорошей физической форме, работать в тренажерном зале. Сила и выносливость нам тоже нужны".

"Амбиции? Конечно, хочу стать в будущем первым номером в Динамо. Понимаю, что для этого нужно много работать, а там уже как получится", — сказал Нещерет официальному сайту клуба.

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Ранее о том, как проходит тренировочный сбор рассказал полузащитник Динамо Сергей Сидорчук.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Руслан Нещерет.
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