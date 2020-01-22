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Среда, 22.01.2020
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Суркис жестко раскритиковал инициативы УАФ и УПЛ

Суркис жестко раскритиковал инициативы УАФ и УПЛ
21:54 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал инициативу чиновников украинского футбола об изменении регламента сезона УПЛ 2019/2020.

УАФ и УПЛ хотят отменить плей-офф за место в Лиге Европы и отправить команды в отпуск раньше, чем было договорено изначально. Кроме того, планируется изменить и календарь остальных матчей.

"Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и Премьер-лигой. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег - главных тренеров клубов - и обсудил бы с ними этот вопрос.

Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата! То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно.

А если Шахтер дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений Шахтера сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом - и как с этим быть? Как им менять свое расписание?

Футбольный клуб Динамо всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать.

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Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться!", - отметил президент Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, ФФУ, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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