Каштру против изменения регламента чемпионата по ходу сезона

Новости спорта:Главный тренер "горняков" ратует за сохранение игр плей-офф за право играть в еврокубках.

Тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что украинская Премьер-лига может перенести последние туры чемпионата на более ранний строк, однако отменять плей-офф за Лигу Европы не стоит.

"Когда начинается соревнование, есть правила, мы должны их уважать в течение всего пути. Это касается и футбола. Если мы начали с этими правилами, так и нужно продолжать. Я пойму, если это произойдет", — цитирует Каштру сайт телеканалов Футбол.

"Мы хотим, чтобы Украина показала себя лучшим образом на Евро. Если нужно что-то сместить в последних турах, чтобы ребята подготовились к Евро, мы к этому готовы. Но ни в коем случае не нужно забывать о правилах, с которыми мы начали чемпионат".

"Думаю, самое лучшее, что можем сделать, это взять два последних тура, постараться их перенести на какую-то определенную дату. Мы можем поменять даты двум последним турам, тогда можем выиграть две недели. Две недели в футболе – это фантастика".

Ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Шевченко попросил отменить плей-офф между пятым-восьмым местом за право сыграть в Лиге Европы (в этом плей-офф может участвовать и четвертая команда чемпионата, если путевку в Лигу Европы через Кубок Украины получит не представитель первой четверки чемпионата).