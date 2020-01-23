Бэйл получил травму и не cмог продолжить матч

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл травмировался в матче "сливочных" против Унионистас в рамках 1/16 Кубка Испании. Реал одержал гостевую победу со счетом 3:1, но валлийский нападающий получил повреждение и не смог продолжать поединок.
О травме игрока рассказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
"Игра была сложная и проходила на трудном поле. У нас были трудности с владением мяча и у нас не было хорошей игры, но это из-за качества поля, а не из-за чего-либо еще. Мы счастливы, потому что в результате прошли дальше.
Бэйл немного подвернул голеностоп. Я не думаю, что сильно, но мы узнаем подробности завтра. Он не мог продолжать встречу", - цитирует Зидана пресс-служба Реала.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм и Реал начали переговоры о трансфере Гарета Бэйла.