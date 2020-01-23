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Бэйл получил травму и не cмог продолжить матч

Бэйл получил травму и не cмог продолжить матч
08:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Гарет Бэйл не смог завершить матч из-за повреждения.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл травмировался в матче "сливочных" против Унионистас в рамках 1/16 Кубка Испании. Реал одержал гостевую победу со счетом 3:1, но валлийский нападающий получил повреждение и не смог продолжать поединок.

О травме игрока рассказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

"Игра была сложная и проходила на трудном поле. У нас были трудности с владением мяча и у нас не было хорошей игры, но это из-за качества поля, а не из-за чего-либо еще. Мы счастливы, потому что в результате прошли дальше.

Бэйл немного подвернул голеностоп. Я не думаю, что сильно, но мы узнаем подробности завтра. Он не мог продолжать встречу", - цитирует Зидана пресс-служба Реала.

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Ранее сообщалось, что Тоттенхэм и Реал начали переговоры о трансфере Гарета Бэйла.

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Чемпионат Испании, Гарет Бэйл, Примера, ФК Реал Мадрид.
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