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Обамеянг переходит в Барселону

Обамеянг переходит в Барселону
10:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Футболист Арсенала Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону».

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

В услугах 30-летнего капитана «канониров» заинтересована «Барселоны». Основной форвард сине-гранатовых Луис Суарес выбыл на долгий срок из-за травмы и вернётся в строй лишь к концу нынешнего сезона. В связи с этим клуб ищет ему замену.

Как сообщает Mundo Deportivo, Обамеянг дал согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера. «Арсенал» не горит желанием расставаться с габонцем, но если сам игрок даст понять о своих намерениях, вероятность сделки повысится.

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При этом «Барселона» знает, что контракт нападающего рассчитан до лета 2021 года, несмотря на то что лондонцы не разглашали этой информации.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Барселона, АПЛ, Примера, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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