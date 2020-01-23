Футболиста Динамо уличили в измене

Новости спорта:Перуанец отдыхал на яхте с незнакомыми женщинами.

Защитник Динамо Карлос Самбрано угодил в скандал. Журналисты заподозрили игрока в измене своей жене Марсии Суккар, с которой он в браке с 2017 года.

Перуанская программа Magaly TV: La Firme провела расследование, в ходе которого выяснили, что Самбрано отдыхал на яхте в компании нескольких женщин, употребляя алкоголь. Что и вызвало подозрения в измене, сообщает издание Libero.

Примечательно, что после того, как эту информацию начали активно распространять СМИ, жена футболиста закрыла все свои страницы в соцсетях и удалила совместные с мужем фотографии.

Журналисты программы заявили, что окружение футболисты предлагало им денежное вознаграждение за то, что они не предадут историю с яхтой огласке.

Издание также сообщает, что это не первая подобная история с футболистом. Немного ранее его застали выходящим из ночного клуба с двумя девушками, одну из которых он ударил.