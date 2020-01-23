Интер и Наполи согласовали обмен игроками

Новости спорта:Неаполитанцы арендуют игрока нерадзурри с обязательством выкупа.

По информации Sky Sport Italia, полузащитник Интера Маттео Политано согласился перейти в Наполи.

Неаполитанцы арендуют 26-летнего хавбека нерадзурри на полтора года с обязательством выкупа за 25 миллионов евро.

В рамках сделки в обратном направлении перейдет Фернандо Льоренте. Испанский форвард проведет в Интере остаток нынешнего сезона на правах аренды.

На прошлой неделе Политано должен был перейти в Рому, но сделка по обмену полузащитника на Леонардо Спинаццолу сорвалась в последний момент.

Льоренте же в последнее время связывали с интересом Тоттенхэма и Пармы.

Политано сыграл в 15 матчах за Интер в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями. Льоренте провел 23 матча за Наполи, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.