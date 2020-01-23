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Себальос хочет покинуть Арсенал

Себальос хочет покинуть Арсенал
14:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Реал может досрочно разорвать арендное соглашение с "канонирами".

Полузащитник Реала, выступающий на правах аренды за Арсенал, Дани Себальос хочет покинуть лондонский клуб этой зимой. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 23-летний испанец недоволен своим нынешним положением в команде и уже встретился с главным тренером Микелем Артетой, чтобы заявить о желании уйти из Арсенала.

Руководство Реала проинформировано о недовольстве Себальоса количеством игровой практики, поэтому ищет варианты досрочного разрыва арендного соглашения с "канонирами".

Стоит отметить, что этой зимой "сливочные" уже отзывали из аренд Хесуса Вальехо, Андрея Лунина и Хорхе де Фрутоса. В данный список может войти и Дани Себальос.

Новичку Арсенала Себальосу покорилось уникальное достижение

В текущем сезоне испанский хавбек провел за Арсенал 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. В большей степени Себальос выходил на замены.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Дани Себальос.
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