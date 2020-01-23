Реймс - ПСЖ: видео голов и обзор полуфинала Кубка Франции 22.01.20 (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор полуфинала Кубка Франции Реймс - ПСЖ.

В полуфинале Кубка французской Лиги ПСЖ уверенно обыграл на выезде Реймс со счетом 3:0. Голами в составе парижан отличились защитники Манкиньос и Ньянзу Куасси, а еще один гол в свои ворота забил Конан.

Реймс - ПСЖ 0:3

Голы: Маркиньос, 9, Конан, 31, автогол, Куасси, 77.

Реймс: Райкович – Фоке (Кутеса, 59), Дисаси, Абдельхамид, Конан – Мунеци, Ромао (Дингоме, 59), Шавалерен – Камара, Диа (Донис, 78) Думбия.

ПСЖ: Навас – Менье, Маркиньос (Куасси, 71), Кимпембе, Диалло – Паредес, Верратти (Шупо-Мотинг, 82), Дракслер (Эррера, 46) – Сарабия, Мбаппе, Неймар.

Предупреждения: Райкович – Дракслер, Верратти, Мбаппе.

Удаление: Мунеци, 73.