Ювентус отклонил предложение Барселоны по обмену игроками

Новости спорта:Туринский клуб не устроила предложенная сумма доплаты со стороны "сине-гранатовых".

Обмен полузащитника Ювентуса Федерико Бернардески на хавбека Барселоны Ивана Ракитича находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб не устроила предложенная сумма доплаты в размере 10 миллионов евро, поэтому "сине-гранатовые" получили незамедлительный отказ.

Ювентус, помимо Ракитича, планирует выручить за Бернардески порядка 20 миллионов евро, однако Барселона не готова идти на такие траты, учитывая большую зарплату итальянца.

В текущем сезоне Ракитич провел в составе Барселоны 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Что касается Бернардески, то итальянец сыграл за Ювентус 20 поединков, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Барселона также ведет переговоры с Валенсией по трансферу Родриго.