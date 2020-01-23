Боруссия Д нацелилась на полузащитника Ювентуса

Новости спорта:По информации СМИ, в услугах игрока заинтересованы "Милан", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Эмре Джан, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".

По информации источника, дортмундская "Боруссия" близка к покупке игрока. Личный контракт футболиста уже согласован и будет рассчитан до 2024 года. Осталось договориться о сумме трансфера. Немецкий клуб €18 млн за хавбека, однако "Ювентус" намерен выручить больше.

Ранее была информация, что в услугах Джана заинтересованы "Милан", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

Джан стал игроком "Ювентуса" летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из "Ливерпуля" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.