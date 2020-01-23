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Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов

Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов
20:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Клуб, по версии УЕФА, мог нарушить финансовый фейр-плей.

Орган по финансовому контролю клубов УЕФА в ближайшие дни заслушает обвинение английского Манчестер Сити в нарушении правил финансового фейр-плея.

По информации издания The Guardian, если вина клуба будет доказана, то ему грозит исключение из Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что отчеты клуба за 2012 и 2013 год являются недействительными. По версии органа, клуб потратил почти 180 млн евро – при максимально допустимых 45 млн.

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Руководство "горожан" всячески отрицает свою вину. Более того, в случае наказания, они готовы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола.
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