Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов

Новости спорта:Клуб, по версии УЕФА, мог нарушить финансовый фейр-плей.

Орган по финансовому контролю клубов УЕФА в ближайшие дни заслушает обвинение английского Манчестер Сити в нарушении правил финансового фейр-плея.

По информации издания The Guardian, если вина клуба будет доказана, то ему грозит исключение из Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что отчеты клуба за 2012 и 2013 год являются недействительными. По версии органа, клуб потратил почти 180 млн евро – при максимально допустимых 45 млн.

Руководство "горожан" всячески отрицает свою вину. Более того, в случае наказания, они готовы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.