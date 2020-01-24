Валенсия нацелилась на таланта Арсенала

Новости спорта:Футболист не намерен терять место в сборной Испании из-за отсутствия игровой практики в Лондоне.

Валенсия намерена вернуть полузащитника Арсенала Дани Себальоса в Примеру. По информации Marca, испанец, принадлежащий Реалу и выступающий за Канониров на правах аренды, может покинуть Лондон уже в ближайшее время.

Отмечается, что сам Себальос не против вернуться в Испанию и поработать под руководством Альберто Селадеса, с которым Дани сотрудничал в молодежной сборной страны. Хавбек также намерен остаться в обойме сборной Испании и не потерять место на Евро-2020.

Сегодня сообщалось, что Себальос недоволен своим положением в Арсенале и намерен покинуть Лондон в январе.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник сыграл 17 матчей (906 минут) за Канониров, забив один мяч и отдав две результативные передачи.

В ноябре Себальос получил травму бедра в игре Лиги Европы против Витории Гимарайнш (1:1). С того момента испанец на поле не выходил, хотя восстановился после повреждения в конце декабря.