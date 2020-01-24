Барселона нацелилась на лидера Тоттенхэма

Новости спорта:Каталонцы хотят перехватить полузащитника у Интера.

Барселона сделала поздний запрос по трансферу полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена, сообщает The Telegraph. Каталонцы провели беседу с представителями Шпор и теперь размышляют над официальным предложением.

Ранее Тоттенхэм получил предложение от миланского Интера, итальянцы готовы заплатить за датчанина 15 миллионов евро (около 13 миллионов фунтов). Шпоры желают получить за полузащитника около 20 миллионов евро (17 миллионов фунтов).

Как сообщалось, Интер согласовал с Эриксеном условия личного контракта и готов провести медосмотр игрока 28 января.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 28 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, забив три мяча и сделав три результативные передачи.

Интер в данный момент занимает второе место в Серии А. Отставание от Ювентуса составляет четыре очка.

Барселона лидирует в испанской Примере, опережая мадридский Реал по дополнительным показателям. Следующий матч каталонцы проведут 25 января против Валенсии.