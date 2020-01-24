Невероятный Алиссон, гениальный Фирмино: обзор матча Вулверхэмптон - Ливерпуль

Ливерпуль обыграл Вулверхэмптон в матче 24-го тура английской Премьер-лиги благодаря голу Роберто Фирмино на 84-й минуте (1:2), продолжив свой победный путь к завоеванию чемпионства.
Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон – Ливерпуль:
Вулверхэмптон — Ливерпуль 1:2
Голы: Хименес, 51 — Хендерсон, 8, Фирмино, 84
Вулверхэмптон: Патрисиу — Дендонкер, Коади, Саисс — Доэрти, Моутиньо (Гиббс-Уайт, 87), Невеш, Хонни — Нету (Жота, 77), Хименес, Траоре.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 71), Дж. Хендерсон, Вейналдум — Салах (Ориги, 85), Фирмино, Мане (Минамино, 33).