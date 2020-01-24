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Сампдория арендовала защитника Наполи

Сампдория арендовала защитника Наполи
12:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Наполи отдал защитника Лоренцо Тонелли в аренду Сампдории.

Наполи отдал защитника Лоренцо Тонелли в аренду Сампдории с прописанным в контракте обязательством выкупа игрока, сообщает официальный сайт генуэзцев.

30-летний Тонелли подписал контракт с Самдорией до 2022 года. Он не играл за команду Дженнаро Гаттузо в нынешнем сезоне.

Тонелли — воспитанник Эмполи. Он перешел в Наполи в 2016 году, с тех пор уже выступая за Сампдорию на правах аренды в сезоне 2018/19.

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В данный момент Сампдория борется за выживание, занимая 16-е место турнирной таблицы Серии А. Наполи находится на 11-й строчке.

Впервые сыграть в этом сезоне Тонелли может 26 января в матче генуэзцев против Сассуоло.

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ФК Наполи, Футбол, ФК Эмполи, Новости футбола, Лоренцо Тонелли.
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