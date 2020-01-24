Сампдория арендовала защитника Наполи

Новости спорта:Наполи отдал защитника Лоренцо Тонелли в аренду Сампдории.

Наполи отдал защитника Лоренцо Тонелли в аренду Сампдории с прописанным в контракте обязательством выкупа игрока, сообщает официальный сайт генуэзцев.

30-летний Тонелли подписал контракт с Самдорией до 2022 года. Он не играл за команду Дженнаро Гаттузо в нынешнем сезоне.

Тонелли — воспитанник Эмполи. Он перешел в Наполи в 2016 году, с тех пор уже выступая за Сампдорию на правах аренды в сезоне 2018/19.

В данный момент Сампдория борется за выживание, занимая 16-е место турнирной таблицы Серии А. Наполи находится на 11-й строчке.

Впервые сыграть в этом сезоне Тонелли может 26 января в матче генуэзцев против Сассуоло.