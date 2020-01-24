Легионер Динамо продолжит карьеру в США

Новости спорта:Карлос Самбрано подписал трехлетний контракт с Бока Хуниорс.

Бывший защитник киевского Динамо Карлос Самбрано подписал трехлетний контракт с Бока Жуниорс, сообщает Radiokaribena.pe. Помимо обычных условий, в соглашении перуанца есть специальный пункт о расторжении в случае нарушений порядка вне спортивных соревнований.

Руководство аргентинского клуба предусмотрело возможные финансовые санкции за нарушения общественного порядка. Защитник оказался в центре скандала у себя на родине, связанным с отдыхом на яхте с неизвестными женщинами. В случае уголовного наказания контракт с перуанцем будет расторгнут.

Ранее сообщалось, что Динамо вскоре согласует переход Самбрано в Бока Жуниорс.

Карлос Самбрано перешел в киевское Динамо в январе 2018 года, но не сыграл за основную команду ни одного матча. Прошлый сезон перуанец провел в аренде в Базеле, приняв участие в 7 играх и забив 1 мяч.