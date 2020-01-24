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Брайтон выкупил своего лидера у Хаддерсфилда

Брайтон выкупил своего лидера у Хаддерсфилда
12:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Полузащитник Хаддерсфилда Аарон Муй перешел в Брайтон.

Полузащитник Хаддерсфилда Аарон Муй перешел в Брайтон, за который в первой половине сезона играл на правах аренды, сообщает официальный сайт Чаек.

29-летний австралиец подписал контракт на 3,5 года, сумма сделки составила 5 миллионов фунтов.

Аарон Муй — воспитанник академии Болтона. С Хаддерсфилдом два сезона провел в АПЛ, но команда вылетела из Премьер-лиги в розыгрыше 2018/19.

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В нынешнем сезоне Аарон Муй в составе Брайтона провел 19 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав результативную передачу.

В данный момент Брайтон находится на 15-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Футбол, ФК Брайтон, Новости футбола, ФК Хаддерсфилд, Аарон Муй.
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