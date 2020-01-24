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Пятница, 24.01.2020
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УПЛ изменила календарь ради сборной Украины

УПЛ изменила календарь ради сборной Украины
14:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Чемпионат Украины 2019/20 завершится раньше, чем планировалось.

Несколько туров чемпионата Украины по футболу будут перенесены в связи с подготовкой национальной сборной к чемпионату Евро 2020 года, сообщает официальный сайт УПЛ.

Так, 21-й тур состоится не 7-8 марта, а посреди недели. На этот же временный слот будет перенесен тур №22, который должен был состояться 14-15 марта. Четвертьфиналы Кубка Украины, которые должны были пройти 4 марта, будут сыграны 11.03.2020.

На 14-15 марта перенесен 23-й тур, также на неделю назад смещены туры 24, 25, 26.

Полуфиналы Кубка Украины должны были пройти 22 апреля, но состоятся на неделю раньше - 15 апреля.

Даты проведения всех остальных туров:

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27 - 18 апреля

28 - 22 апреля

29 - 25 апреля

30 - 2 мая

31 - 9 мая

32 - 16 мая (старая дата - 24 мая).

Поединки плей-офф состоятся 20 и 24 мая соответственно.

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Сборная Украины, Футбол, УПЛ, Евро-2020, Новости футбола.
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