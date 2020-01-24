УПЛ изменила календарь ради сборной Украины

Несколько туров чемпионата Украины по футболу будут перенесены в связи с подготовкой национальной сборной к чемпионату Евро 2020 года, сообщает официальный сайт УПЛ.
Так, 21-й тур состоится не 7-8 марта, а посреди недели. На этот же временный слот будет перенесен тур №22, который должен был состояться 14-15 марта. Четвертьфиналы Кубка Украины, которые должны были пройти 4 марта, будут сыграны 11.03.2020.
На 14-15 марта перенесен 23-й тур, также на неделю назад смещены туры 24, 25, 26.
Полуфиналы Кубка Украины должны были пройти 22 апреля, но состоятся на неделю раньше - 15 апреля.
Даты проведения всех остальных туров:
27 - 18 апреля
28 - 22 апреля
29 - 25 апреля
30 - 2 мая
31 - 9 мая
32 - 16 мая (старая дата - 24 мая).
Поединки плей-офф состоятся 20 и 24 мая соответственно.