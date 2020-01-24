Новичок Олимпика: УПЛ входит в топ-10 сильнейших лиг Европы

Новости спорта:Тимур Чогадзе рассказал о том, почему принял решение перейти в украинский клуб.

21-летний грузинский полузащитник «Олимпика» Тимур Чогадзе рассказал о том, почему принял решение перейти в украинский клуб.

- Как ты оказался в «Олимпике»?

- Представители клуба связались со мной, мы обсудили детали контракта, и я приехал в расположение команды на сборы. После нескольких дней тренировок мне предложили подписать контракт. На первый спарринг я уже выходил в качестве полноценного футболиста «Олимпика».

- Что ты знаешь об украинском чемпионате?

- Чемпионат Украины интересный. В свое время в Украине играли многие прославленные грузинские игроки. Можно только вспомнить динамовцев Каладзе и Деметрадзе. Здесь играет как много сильных легионеров, так и украинских футболистов. Украина входит в топ-10 сильнейших лиг Европы. Что уже говорить о сборной вашей страны, которая сейчас — топ.

- Был ли у тебя разговор с Висенте Гомесом?

- Да, я общался с ним, и это стало одним из главных факторов, почему я решил перейти в «Олимпик». Тренер сказал, что ему нравятся мои данные, и он считает, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Постараюсь оправдать надежды такого сильного тренера.