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Все пары 1/8 финала Кубка Испании

Все пары 1/8 финала Кубка Испании
15:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Состоялась жеребьевка раунда 1/8 финала Кубка Испании.

Главная сенсация нынешнего Кубка Испании, победитель Атлетико — третьелиговая Культураль Леонеса попробует выбить из турнира действующего обладателя – Валенсию.

Еще один представитель Сегунды Б, Бадахос, встретится с Гранадой в 1/8 финала.

Полностью результаты жеребьевки выглядят так:

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Бадахос (Сегунда Б) – Гранада

Культураль Леонеса (Сегунда Б) – Валенсия

Тенерифе (Сегунда) – Атлетик Бильбао

Сарагоса (Сегунда) – Реал Мадрид

Мирандес (Сегунда) – Севилья

Райо Вальекано (Сегунда) — Вильярреал

Реал Сосьедад – Осасуна

Барселона – Леганес.

Матчи 1/8 финала будут сыграны 28, 29 и 30 января.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Кубок Испании, Новости футбола.
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