Сборная Украины начнет подготовку к Евро-2020 в мае

Новости спорта:26 мая сборная Украины планирует провести товарищеский матч с Кипром.

Футбольная сборная Украины начнет подготовку к Евро-2020 сразу после завершения чемпионата Украины. По информации Sport Arena, ожидается, что подопечные Андрея Шевченко соберутся для тренировки 17-18 мая в Харькове.

Это произойдет в случае утверждения Исполнительным комитетом УАФ изменений в календаре весенних туров УПЛ.

17-18 мая в Харьков прибудут футболисты после завершения сезона из тех чемпионатов, которые финишируют 16 мая, в первую очередь, из чемпионата Украины. Через неделю к ним присоединятся футболисты из тех первенств, которые завершают выступление 24 мая, а также, возможно, футболисты украинских клубов, которые примут участие в плей-офф УПЛ за право выступить в Лиге Европы (матчи пройдут 20 и 24 мая).

26 мая сборная Украины планирует провести товарищеский матч с Кипром.

Ранее сообщалось, что в марте украинские футболисты проведут выездные спарринги против Франции (27 марта) и Польши (31 марта)

Непосредственно перед Евро-2020 сборная Украины планирует провести еще два контрольных матча - 2 и 7 июня.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля. Сборная Украины попала в группу С финальной части XVI чемпионата Европы по футболу. Соперниками Украины стали Голландия, Австрия и победитель Пути D плей-офф Лиги наций УЕФА (Грузия, Беларусь, Македония, Косово). Первый матч Украина сыграет 14 июня в Амстердаме с Голландией.