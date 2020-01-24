Динамо подписало новые контракты с двумя игроками

Новости спорта:Футболисты киевского футбольного клуба “Динамо” Руслан Нещерет и Богдан Леднев подписали новые контракты с клубом.

Срок действия нового контракта вратаря Руслана Нещерета - 5 лет, полузащитника Богдана Леднева — 4,5 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФК “Динамо”.

Напомним, что Богдан Леднев с лета 2018 года выступает на правах аренды за луганскую “Зарю”. В нынешнем сезоне он провел в составе “Зари” 21 матч, в которых забил 10 мячей.

Руслан Нещерет сейчас проходит тренировочный сбор с “Динамо”. В нынешнем сезоне он 5 раз попадал в заявку первой команды в матчах Favbet Лиги и Кубка Украины, провел 7 матчей в чемпионате U-19 и 2 матча в чемпионате U-21. На его счету 6 матчей в Юношеской Лиге УЕФА - 2 в прошлом сезоне и 4 в нынешнем.