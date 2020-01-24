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"Фантастичен в каждом матче": экс-игрок Реала похвалил Месси

"Фантастичен в каждом матче": экс-игрок Реала похвалил Месси
18:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гути считает Лионеля Месси единственным футболистом, который демонстрирует фантастическую игру в каждом матче.

Бывший игрок "Реала" Гути, ныне возглавляющий "Альмерию", похвалил капитана "Барселоны" Лионеля Месси за стабильно демонстрируемую игру фантастического уровня.

"Я знаю только одного игрока, который фантастичен в каждом матче. Это Месси. Каждый раз, когда он выходит на поле, что-то происходит. У других футболистов есть периоды взлётов и падений", — приводит слова Гути A Bola.

В текущем сезоне Месси принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 32-летнего нападающего 17 забитых мячей и 9 результативных передач. Контракт аргентинца с "Барселоной" рассчитан до лета следующего года.

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"Альмерия" занимает первое место в турнирной таблице второго по силе испанского дивизиона. В активе команды Гути 45 очков после 24 матчей.

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ФК Реал, ФК Барселона, Гути, Лионель Месси, Футбол, ФК Альмерия, Новости футбола.
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