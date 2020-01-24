Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко

Новости спорта:Микель Артета прокомментировал трансферные слухи вокруг украинского футболиста.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался комментировать слухи о переговорах между "канонирами" и донецким "Шахтёром" по защитнику "горняков" Николаю Матвиенко.

"Переговоры по Матвиенко? Я ничего не знаю. Не собираюсь публично обсуждать никакие трансферные слухи. Эти вопросы мы попытаемся решить внутри клуба. Когда у нас будут новости, тогда и пообщаемся с журналистами", — приводит слова Артеты 101 Great Goals.

Ранее сообщалось, что "Шахтёр" готов продать футболиста "Арсеналу" за € 35,5 млн.

Матвиенко — воспитанник "Шахтёра". За основную команду "горняков" защитник дебютировал в 2015 году. Контракт 23-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Николай забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 21 матче за "Шахтёр" во всех турнирах.