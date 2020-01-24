Экс-футболисту сборной Колумбии грозит тюрьма

Новости спорта:Джон Виафаре предстанетперед судом в штате Техас.

Бывшему игроку сборной Колумбии Джону Виафаре грозит длительный тюремный срок, сообщает Sport1.de.

Согласно информации источника, экс-футболист являлся членом наркокартеля Cal del Golfo.

Вместе с сообщниками он переправил в США 2,5 т кокаина на сумму € 25 млн. В связи с этим в Соединённых Штатах Америки был выдан ордер на его арест. В марте прошлого года Виафару задержали в Колумбии вместе с четырьмя сообщниками. На днях бывший футболист был доставлен в США на самолёте из Боготы. Теперь он предстанет перед судом в штате Техас.

В составе сборной Колумбии Виафара сыграл 43 матча и забил 1 гол. С "Онсе Кальдас" он выигрывал Кубок Либертадорес. В Европе колумбиец поиграл за "Портсмут", "Реал Сосьедад" и "Саутгемптон".