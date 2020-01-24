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Следующим тренером сборной Франции станет Зидан

Следующим тренером сборной Франции станет Зидан
21:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:После Дидье Дешама сборную Франции возглавит Зинедин Зидан.

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Граэ заявил, что преемником Дидье Дешама на посту главного тренера сборной станет наставник "Реала" Зинедин Зидан.

"Когда Дешам покинет свой пост, Зидан возглавит нашу сборную", — приводит слова Ле Граэ Sport.es со ссылкой на Canal+.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством команда дошла до финала домашнего чемпионата Европы в 2016 году и выиграла чемпионат мира 2018 года, который проводился в России. Контракт 51-летнего специалиста с ФФФ рассчитан до конца 2022 года.

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Зидан за три года работы с "Реалом" выиграл 10 трофеев: чемпионат, 2 Суперкубка Испании, 3 Лиги чемпионов, 2 клубных чемпионата мира и 2 Суперкубка УЕФА. Зидан связан со "сливочными" контрактными обязательствами до лета 2022 года.

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Сборная Франции, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола, Дидье Дешама.
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