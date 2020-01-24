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Игрок Шахтера выбыл на несколько месяцев

Игрок Шахтера выбыл на несколько месяцев
22:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Манор Саломон травмировался во время тренировочного сбора.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон получил повреждение на тренировочном сборе "горняков". Футболист пропустит несколько месяцев.

Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

"Тяжелые дни для меня - я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев, но вернусь сильнее, чем когда-либо", - написал Соломон.

Отметим, что Соломон получал травму в ноябре 2019 года, тогда футболист пропустил 3,5 недели, а затем повреждение случилось через месяц.

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В нынешнем сезоне израильтянин принял участие в 18 матчах "горняков", забив три гола и совершив две результативные передачи.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Манор Саломон.
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