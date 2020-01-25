Лэмпард раскритиковал основного вратаря Челси

Новости спорта:Специалист не доволен формой испанца.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что не доволен формой и игрой основного кипера "синих" Кепы Аррисабалаги.

"Испанцу придется прибавлять, если он вообще хочет играть. Как вы знаете, я могу подвергнуть критике любого из команды, независимо от его предыдущих достижений.

Думаю, что ему по силам справиться с критикой. Пока не знаю, будем ли мы подписывать нового вратаря. Этот вопрос будет обсуждаться с руководством.

Сам Кепа знает, что я не доволен его игрой. Он совершил те ошибки, которые стоили клубу драгоценных очков. Ему нужно улучшать себя", - сказал Лэмпард в интервью пресс-службе клуба.