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Суббота, 25.01.2020
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Рома начала переговоры с Барселоной по нападающему

Рома начала переговоры с Барселоной по нападающему
09:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Римляне хотят подписать молодого вингера Карлеса Переса.

Рома нацелилась на приобретение нападающего Барселоны Карлеса Переса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римляне хотят подписать молодого вингера в январе и уже начали переговоры с руководством каталонского клуба. "Волки" рассматривают испанца в качестве замены для травмированного Николо Дзаньоло.

Перес является воспитанником Барселоны, дебютировав в первой команде в мае 2019 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

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Ранее сообщалось, что Сосьедад готов отдать полузащитника Аднана Янузая в аренду Роме.

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ФК Рома, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Карлес Перес.
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