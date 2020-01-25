Борячук: В Шахтере шансов не было

Новости спорта:Украинский нападающий Андрей Борячук рассказал, почему согласился на переход в турецкий Ризеспор.

23-летний украинский форвард Андрей Борячук, контракт которого принадлежит донецкому "Шахтеру", рассказал, почему решил перейти в турецкий "Ризеспор" на правах аренды.

— Андрей, как возник вариант с переходом в турецкий "Ризеспор"?

— Наверное, в этом переходе чего-то необычного нет. На данный момент в "Шахтере" шансов на игровую практику у меня не было, в команде сейчас в приоритете другая политика, поэтому мне было интересно рассмотреть предложение от другого клуба. Знаю, что "Ризеспор" следил за мной, вел переговоры с "Шахтером", и в итоге клубам удалось договориться об аренде. Я хочу играть. Поэтому, когда поступило предложение, с радостью согласился.

— Как приняли в новой команде?

— Все прекрасно — город, стадион, команда. Меня сейчас переполняют эмоции, потому что тут, в Турции, все живут футболом. Не секрет, что в Украине после 2014-го года уровень чемпионата и интерес к футболу упали, поэтому, побывав на домашней игре "Ризеспора" с "Генчлербирлиги", ощутил болельщицкий ажиотаж, и увидел, как тут болеют трибуны, как любят футбол. В Украине давненько такого не испытывал.

— Главный тренер на тебя рассчитывает?

— Конечно, надеюсь на это. Все в моих руках и моих ногах. Буду стараться заиграть в новой команде и проявить себя.

Борячук уже успел дебютировать за свой новый клуб в матче Кубка Турции против "Галатасарая" (1:2).