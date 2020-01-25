Манчестер Юнайтед существенно изменит состав

Новости спорта:«Манчестер Юнайтед» готовится серьёзно обновить состав.

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено всерьёз заняться обновлением состава команды, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, «красные дьяволы» уже начали работу над привлечением в клуб опытных скаутов, которые в летнее трансферное окно помогли бы подписать новых игроков. Предполагается, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой и по окончании сезона сможет укрепить состав.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место. В активе манкунианцев 34 очка после 24 туров. Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды в декабре 2018 года. В марте подписал полноценный контракт с клубом до лета 2022 года. Под его руководством «красные дьяволы» провели 46 матчей, одержали 19 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.