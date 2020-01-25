Тоттенхэм нацелился на форварда Боруссии Д

Новости спорта:Пако Алькасер может перейти в Тоттенхэм.

Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер может продолжить карьеру в "Тоттенхэм Хотспур", сообщает Bild.

Согласно информации источника, "шпоры" уже начали переговоры по 26-летнему нападающему "шмелей". В испанце в лондонском клубе видят кандидата на замену травмированному Гарри Кейну.

В текущем сезоне Алькасер принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На счету форварда 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с "Боруссией" рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость испанского нападающего на сегодняшний день составляет € 42 млн.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" занимает 6-е место. В активе команды 34 очка после 24 туров.