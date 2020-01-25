МЮ вновь включился в переговоры по Фернандешу

Новости спорта:Бруну Фернандеш таки имеет шанс попробовать свои силы в АПЛ.

МЮ активизировал переговоры о трансфере полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша, передает Daily Star со ссылкой на португальское издание Record.

У манкунианцев остается неделя для проведения сделки по Фернандешу, а футболист сам желает продолжить карьеру на Олд Траффорд.

Юнайтед не намерен переплачивать за трансфер Бруну и в случае завышенных требований Спортинга готов отказаться от сделки.

При этом в руководстве Спортинга уверены, что до конца января им удастся успешно провести трансфер Фернандеша.

В нынешнем сезоне лидер лиссабонцев сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 14 результативных передач.