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Рома договорилась об аренде таланта Барселоны

Рома договорилась об аренде таланта Барселоны
16:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Карлес Перес продолжит карьеру в команде Паулу Фонсеки.

Рома достигла договоренности с Барселоной об аренде полузащитника Карлеса Переса. Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, римляне арендуют игрока до конца сезона с опцией обязательного выкупа.

Отмечается, что сумма сделки составит 13 миллионов евро. Футболисту осталось лишь согласовать условия личного контракта с Ромой.

В текущем сезоне Перес провел в составе Барселоны 12 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами.

Напомним, что Рома находилась в поисках полузащитника в связи с травмой основного хавбека Николо Дзаньоло. 20-летний итальянец неудачно столкнулся с Адриеном Рабьо и Маттейсом Де Лигтом в матче 19-го тура Серии А против Ювентуса (1:2). Николо уже перенес операцию на крестообразных связках, однако участие Дзаньоло в матчах сборной Италии на Евро-2020 остается под большим вопросом.

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Рома рассматривала варианты с подписанием полузащитника Интера Маттео Политано, вингера Удинезе Родриго Де Пауля, а также атакующего полузащитника Милана Сусо. Также римляне рассматривали вариант с арендой вингера Ливерпуля Джердана Шачири.

На данный момент Рома занимает четвертую строчку в Серии А. Завтра команда Паулу Фонсеки сыграет с Лацио.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Карлес Переc.
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