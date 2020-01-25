Десант из УПЛ: кем усилиться Волынь в январе

Новости спорта:Перволиговая Волынь проводит активную трансферную политику.

По информации Sport Arena, в списке интересов перволиговой Волыни находятся три футболиста, двое из которых украинцы.

Лучане интересуются покинувшим зимой Колос украинским полузащитником с турецкими корнями Джемалем Кизилатешем, защитником Андреем Марковичем из эстонского Нымме Калью, а неизвестный темнокожий легионер уже находится на просмотре команды.

Ранее сообщалось, что Волынь может усилиться защитником Виталием Приндетой из Десны, хавбеками Михаилом Шишкой из тбилисского Динамо и Ярославом Конкольняком из Прикарпатья, а также форвардом Днепра-1 Станиславом Кулишом.

В январе Волынь уже рассталась сразу с шестью футболистами, среди которых опытный защитник Миха Горопевшек.

Команда Андрея Тлумака ушла на зимний перерыв в чемпионате Первой лиги на втором месте в турнирной таблице.