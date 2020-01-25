Милан намерен ослабить соперника Шахтера в ЛЕ

Новости спорта:Опорный полузащитник Бенфики и молодежной сборной Португалии Флорентину Луиш.

Опорный полузащитник Бенфики и молодежной сборной Португалии Флорентину Луиш вскоре может перебраться в Милан, сообщает Calciomercato.com.

Предстоящий соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы может продать своего игрока в итальянский клуб, который уже приступил к переговорам и попытается закрыть сделку до 1 февраля, когда закроется трансферное окно.

Россонери намерены арендовать 20-летнего португальца на полтора года, а также прописать в соглашении возможность выкупа игрока.

В текущем сезоне Луиш провел 13 матчей во всех турнирах за Бенфику, сделав одну результативную передачу.

В данный момент Милан находится на шестом месте турнирной таблицы Серии А, а Бенфика лидирует в чемпионате Португалии.