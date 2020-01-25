Немецкая машина: Бавария сняла Шальке на пути к титулу Бундеслиги

Новости спорта:Мюнхенцы вышли на второе место таблицы.

Мюнхенская Бавария в рамках 19-го тура Бундеслиги разгромила Шальке со счетом 5:0.

Счет уже на 6-й минуте игры открыл Роберт Левандовски, а в концовке первого тайма отличился Томас Мюллер.

После перерыва мюнхенцы не сбавили оборотов и забили еще три гола: забивали Леон Горетцка, Тьяго Алькантара и Серж Гнабри.

Бавария набрала 39 очков и максимально сократила отставание от лидера чемпионата РБ Лейпциг, который ранее проиграл Айнтрахту 0:2. Также мюнхенцы обошли Боруссию М, отодвинув их на третью строчку.

В следующем туре мюнхенцы сыграют 1 февраля против Майнца, а Шальке 31 января встретится с Гертой.