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Аталанта с Малиновским разгромила Торино 7:0 (Видео)

Аталанта с Малиновским разгромила Торино 7:0 (Видео)
05:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинцу не удалось забить или ассистировать.

В рамках 21-го тура Серии А Аталанта разгромила Торино на выезде со счетом 7:0, украинский полузащитник Руслан Малиновский во втором тайме вышел на замену.

Еще без украинца в первом тайме бергамаски забили три безответных мяча благодаря точным ударам Иличича, Госенса и Сапаты.

Во второй половине игры Иличич забил еще дважды и оформил хет-трик, а затем мяч с пенальти провел Мюриэль, после чего спустя несколько минут он оформил дубль.

Руслан Малиновский вышел на поле на 71-й минуте вместе Иличича и результативными действиями не отличился.

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Торино – Аталанта 0:7

Голы: Иличич, 17, 53, 54, Госенс, 29, Сапата, 45 (пен.), Муриэль, 86 (пен.), 88

Торино: Сиригу — де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Джиджи, Лаксальт (Миллико, 65) — Беренгер (Лянко, 78), Лукич, Мейте, Верди (Эдера, 79) — Белотти.

Аталанта: Голлини — Джимсити, Паломино, Толои — Хатебур, Фройлер, де Роон (Пашалич, 57), Госенс — Гомес (Муриэль, 83), Иличич (Малиновский, 71), Сапата.

Предупреждения: Иццо, Сиригу — де Роон, Хатебур

Удаления: Иццо, Лукич

Аталанта находится на пятом месте турнирной таблицы с 38 очками, Торино имеет 27 пунктов и занимает 10 строчку.

В следующем туре команда Гасперини примет Дженоа, а Торино отправится в гости к Лечче.

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ФК Торино, Серия А, ФК Аталанта, Руслан Малиновский.
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