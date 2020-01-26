Аталанта с Малиновским разгромила Торино 7:0 (Видео)

В рамках 21-го тура Серии А Аталанта разгромила Торино на выезде со счетом 7:0, украинский полузащитник Руслан Малиновский во втором тайме вышел на замену.
Еще без украинца в первом тайме бергамаски забили три безответных мяча благодаря точным ударам Иличича, Госенса и Сапаты.
Во второй половине игры Иличич забил еще дважды и оформил хет-трик, а затем мяч с пенальти провел Мюриэль, после чего спустя несколько минут он оформил дубль.
Руслан Малиновский вышел на поле на 71-й минуте вместе Иличича и результативными действиями не отличился.
Торино – Аталанта 0:7
Голы: Иличич, 17, 53, 54, Госенс, 29, Сапата, 45 (пен.), Муриэль, 86 (пен.), 88
Торино: Сиригу — де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Джиджи, Лаксальт (Миллико, 65) — Беренгер (Лянко, 78), Лукич, Мейте, Верди (Эдера, 79) — Белотти.
Аталанта: Голлини — Джимсити, Паломино, Толои — Хатебур, Фройлер, де Роон (Пашалич, 57), Госенс — Гомес (Муриэль, 83), Иличич (Малиновский, 71), Сапата.
Предупреждения: Иццо, Сиригу — де Роон, Хатебур
Удаления: Иццо, Лукич
Аталанта находится на пятом месте турнирной таблицы с 38 очками, Торино имеет 27 пунктов и занимает 10 строчку.
В следующем туре команда Гасперини примет Дженоа, а Торино отправится в гости к Лечче.