Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Шахтер добыл первую победу в 2020 году (Видео)
Шахтер добыл первую победу в 2020 году (Видео)
Редкач - Гарсия: онлайн-трансляция боя
Редкач - Гарсия: онлайн-трансляция боя
Свитолина уступила Мугурусе на Australian Open 2020 (Видео)
Свитолина уступила Мугурусе на Australian Open 2020 (Видео)
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере

Гол Безуса помог Генту обыграть Генк

Гол Безуса помог Генту обыграть Генк
06:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:«Гент» обыграл «Генк» 4:1.

В матче 23-го тура чемпионата Бельгии «Гент» обыграл на своем поле «Генк» 4:1. Один из мячей у победителей забил украинский полузащитник Роман Безус.

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус вышел в стартовом составе команды. На 52-й минуте Безус забил мяч и сделал счет 2:1 в пользу «Гента».

Это 6-й гол Романа Безуса в этом сезоне чемпионата Бельгии.

Также в этом матче в составе «Гента» сыграл украинский защитник Игорь Пластун. Украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук не играл, он проходит восстановление после операции.

Шахтер добыл первую победу в 2020 году (Видео)

«Гент» победил 4:1, набрал 45 очков и остается на втором месте чемпионата Бельгии. Лидирует в бельгийской лиге «Брюгге», который набрал 52 очка и имеет два матча в запасе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роман Безус, ФК Генк, Новости футбола, ФК Гент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наставник Десны дал дерзкий совет Шевченко
02 Шахтер добыл первую победу в 2020 году (Видео)
03 Майкл Джордан сравнил себя и Леброна Джеймса
04 "Победа изменит жизнь": слова Редкача перед боем с Гарсией
05 Как там ваши ставки: Валенсия шокировала Барселону на Месталье (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь