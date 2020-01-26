Гол Безуса помог Генту обыграть Генк

Новости спорта:«Гент» обыграл «Генк» 4:1.

В матче 23-го тура чемпионата Бельгии «Гент» обыграл на своем поле «Генк» 4:1. Один из мячей у победителей забил украинский полузащитник Роман Безус.

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус вышел в стартовом составе команды. На 52-й минуте Безус забил мяч и сделал счет 2:1 в пользу «Гента».

Это 6-й гол Романа Безуса в этом сезоне чемпионата Бельгии.

Также в этом матче в составе «Гента» сыграл украинский защитник Игорь Пластун. Украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук не играл, он проходит восстановление после операции.

«Гент» победил 4:1, набрал 45 очков и остается на втором месте чемпионата Бельгии. Лидирует в бельгийской лиге «Брюгге», который набрал 52 очка и имеет два матча в запасе.