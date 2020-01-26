Гол "ножницами" Горецки - в обзоре матча Бавария - Шальке (Видео)

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 19-го тура чемпионата Германии Бавария - Шальке.

Зона непосредственной борьбы за титул чемпиона немецкой Бундеслиги по итогу сезона 2019/20 продолжает серьезно уплотняться. Текущие кондиции команд позволяют говорить об уже успевшей сформироваться тройке фаворитов в составе дортмундской Боруссии и мюнхенской Баварии, возглавляемой РБ Лейпциг. "Жеребцы" из Менхенгладбаха не жалуют своих поклонников результатами в последних играх. Пусть и "черно-бело-зеленых" еще не стоит сбрасывать со счетом, однако одноименный клуб из Дортмунда уже успел их догнать, и даже перегнать (по состоянию на момент начала игры подопечных Марко Розе) в турнирной таблице.

Бавария - Шальке 5:0

Голы: Левандовски, 6, Мюллер, 45+2, Горецка, 50, Тиаго, 58, Гнабри, 90

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка (Толиссо, 78), Тиаго (Коутиньо, 61) — Мюллер, Левандовски, Перишич (Гнабри, 68).

Шальке: Шуберт — Кенни (Маккенни, 81), Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель, Сердар — Калиджури, Арит, Матондо (Буджеллаб, 58) — Грегорич (Кутуджу, 57).

Интересной по своему составу была и зона претендентов занять одно из мест в будущей заявке от Германии на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Гельзенкирхенскому Шальке предстояло в рамках девятнадцатого тура национального первенства пройти испытание в самом что ни есть "горниле" немецкого футбола. Подопечные Давида Вагнера пожаловали в Мюнхен, где им пришлось противостоять местной Баварии, которая была очень недовольна своим текущим вторым местом в чемпионской гонке.

Когда Мануэль Нойер собственными усилиями организовал себе дополнительную разминку уже на первой игровой минуте отчетной встрече, трибуны "Альянц Арены" испытали не самые приятные "флэш-беки" к предыдущим неудачным встречам своей команды. Однако Арит свой верный шанс не использовал, подхватив мяч у чужой штрафной, после чего все стало на свои места — Бавария провела разительную атаку, в которой сумела забить быстрый мяч.

Голкипер Шальке Маркус Шуберт ужасно сыграл на выходе из ворот при перехвате подачи с правого фланга от Томаса Мюллера, после чего Ивану Перишичу не составило труда скинуть мяч в центр штрафной на Роберта Левандовски, который ударом слету поразил свободный левый угол ворот соперников.

Стоит запомнить попадание мяча в перекладину ворот Нойера на 9-й минуте встречи после не до конца заблокированного Алабой удара Матондо из правой половины штрафной — больше серьезных моментов у Шальке в этот вечер не будет. Бавария развлекалась в контроле у чужих владений, однако завершение позиционных атак в исполнении Перишича и Левандовски оставляло желать лучшего. Еще и Шуберт начал исправлять огрехи первых минут, и свой дебютный эффектный сейв совершил именно после удара Роберта головой со смертельно близкой дистанции.

В конце первого тайма оборона Шальке провалила опеку соперников в собственной штрафной, за что была наказана голом в исполнении Томаса Мюллера. Навес Перишича с правого фланга пришелся точно на голову Горецке, который в темп сбросил на Мюллера, и Томас без проблем вколотил мяч в сетку. Эпизод, который был больше похож на предматчевую разминку.

Вторую половину для Баварии начали классные "ножницы" в исполнении Горецки. Именно таким образом Леон завершил отскок мяча от корпуса Калиджиури, который до этого старался заблокировать первоначальный удар головой в исполнении полузащитника Баварии.

Четвертый гол мюнхенцев запомнился больше последовавшими событиями, чем непосредственно своим стилем. Арита поджали в центре поля Киммих и Тиаго, после чего Йосуа развил атаку передачей на Левандовски. Роберт ворвался в левую половину штрафной, подождал, пока Алькантара подтянется к эпизоду, после чего сбросил под удар партнеру по команде. Тиаго пробил безукоризненно, однако не успел вдоволь насладиться куражом от забитого мяча, так как практически сразу был заменен. Флику пришлось лично просить прощения у игрока, который находился в состоянии глубокой обеспокоенности.

Несмотря на четыре пропущенных мяча, работу на линии от молодого Шуберта нельзя обойти стороной. Классный матч от стража ворот Шальке. Однако и его смог испортить несчастный случай. Гнабри исполнил удар/прострел с левого фланга по направлению к дальней штанге, и Кабак зря старался перехватить эту угрозу. Когда защитник все же решил убрать ногу с траектории удара, Шуберт оказался к этому не готов. Вот и получился курьез — мяч отправился за линию ворот, миновав пространство между ног голкипера гостей. 5:0. К этому матчу не было надобности компенсировать время.

В следующем туре мюнхенская Бавария нанесет визит в Майнц, а гельзенкирхенский Шальке посетит столицу Германии, где сразится с местной Гертой.