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ФИФА отклонила 30-и миллионный иск Атлетико Паранаэнсе в сторону игрока Шахтера

ФИФА отклонила 30-и миллионный иск Атлетико Паранаэнсе в сторону игрока Шахтера
12:41 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Бразилец Маркос Антонио не должен выплачивать своему бывшему клубу 30 миллионов евро.

Атлетико Паранаэнсе подал в Международную федерацию футбола иск на своего бывшего футболиста, ныне защищающего цвета донецкого Шахтера, Маркоса Антонио.

Как сообщает ESPN, бразильский клуб предъявил к 19-летнему полузащитнику претензии касательно возможного нарушения контракта, в связи с которым игрок должен был выплатить 30 миллионов евро.

Дело началось в 2018 году, когда Маркос Антонио покинул Атлетико и перешел в португальский Эшторил. Агенты футболиста утверждали, что их клиент не подписывал профессиональный контракт с клубом из Куритиби, поэтому имел полное право совершать трансфер в другие команды.

ФИФА, в свою очередь, приняла сторону Маркоса Антонио и отклонила судебный иск Атлетико Паранаэнсе, посчитав, что бразилец не нарушил никаких правил, когда стал игроком Эшторила в возрасте 18-ти лет.

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Напомним, бразильский хавбек перешел в донецкий Шахтер в феврале 2019 года, подписав контракт на пять сезонов.

 

 

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ФК Шахтер, ФИФА, Футбол, Новости футбола, Маркос Антонио.
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