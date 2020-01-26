Тоттенхэм ведет переговоры по Бэйлу

Новости спорта:Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Клубы уже начали переговоры, сообщает Daily Express.

Бэйл выступал за "Тоттенхэм" до перехода в "Реал" (2007—2013). Контракт 30-летнего валлийца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Гарет забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах испанской Примеры. Ещё 1 гол форвард записал в актив в матче Кубка Испании.

"Тоттенхэм", набрав 34 очка в 24 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 2 февраля "шпоры" на своём поле проведут встречу 25-го тура с "Манчестер Сити", начало — в 18:30 (время киевское).