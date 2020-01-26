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Легенда Динамо: Помогу киевлянам подписать хороших футболистов

Легенда Динамо: Помогу киевлянам подписать хороших футболистов
17:15 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Экс-динамовец Горан Попов вспомнил о времени, проведенном в Киеве.

Бывший динамовец Горан Попов после товарищеского матча между двумя своими бывшими командами – Динамо и Вардаром - рассказал о времени, проведенном в Киеве, и о том, чем занимается сейчас.

"Динамо - это клуб, в котором я провел очень хорошие времена, и для моей карьеры это был большой плюс. Я остаюсь в хороших отношениях со всеми.

Хотел передать большой привет президенту Динамо Игорю Суркису, я всегда вспоминаю его. Это человек с большой буквы, так говорю не только я, а и те футболисты, которые играли раньше и играют по сегодняшний день. Он помог очень многим футболистам и сделал их семьи счастливыми.

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Когда у меня появился шанс переехать в Англию, Игорь Михайлович пытался меня оставить, поскольку Олег Блохин говорил, что я ему нужен, но я его убедил в том, что хочу играть в Англии и он меня сможет продать после этого. Однако все получилось немного иначе, я остался в Македонии. Но самое главное, чтобы все мы были здоровы и счастливы.

Сейчас планирую пообщаться с Алексеем Михайличенко. Сейчас, как футбольный агент, был бы очень рад помочь подписать хорошего игрока для Динамо.

Не могу сказать, кого бы посоветовал Динамо, поскольку не знаю, какая позиция нуждается в усилении. Но могу сказать, что сейчас в Вардаре есть много молодых талантливых ребят. Например, Леонид Игнатов, центральный защитник Марио Младеновски. Это игроки, с которыми я сейчас сотрудничаю и которым по 17-19 лет. Сегодня я увидел этих футболистов, увидел, что у них есть хорошие качества. Если мы будем работать с Динамо, буду очень счастлив помочь киевлянам", - отметил Попов.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Горан Попов, УПЛ, Новости футбола.
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