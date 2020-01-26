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Тренер Марселя сравнил Пайе с Месси и Роналду

Тренер Марселя сравнил Пайе с Месси и Роналду
15:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Португальский специалист считает Димитри Пайе ключевым игроком Марселя.

Полузащитник Марселя Димитри Пайе пропустил матч 21-го тура французской Лиги 1 против Анже (0:0) из-за дисквалификации.

Главный тренер "бело-голубых" Андре Виллаш-Боаш признался, что в том поединке его команде очень не хватало Пайе, сравнив его с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Барселона зависит от Месси, Ювентус — от Роналду. Если мы зависим от кого-то, то только от Пайе. Но это не беспокоит меня. Хорошие игроки имеют огромное значение для команды. У меня нет проблем с чем-то подобным".

"Нам действительно не хватало Пайе. Он игрок, который может сделать ключевой пас или забить. Он был дисквалифицирован, но футболисты, которые вышли на поле, сыграли в смелую игру", — приводит слова Виллаша-Боаша Goal.com.

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Ранее сообщалось, что Вест Хэм заинтересован в возвращении Димитри Пайе в чемпионат Англии, однако позже эти слухи были опровергнуты из-за бойкота француза трехлетней давности.

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Криштиану Роналду, ФК Марсель, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Димитри Пайе.
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