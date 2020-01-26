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"Не боюсь увольнения": Сульшер пролил свет на свое будущее

"Не боюсь увольнения": Сульшер пролил свет на свое будущее
16:39 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Уле Гуннар Сульшер рассказал о возможном уходе из Манчестер Юнайтед.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал свою возможную отставку из клуба. Слова специалиста приводит Daily Mail.

«Когда мы с руководством общались, мы все согласились с тем, что культуру (поведения, игры – прим.) надо менять.

Мне не говорили, что нужно делать без всякого моего одобрения. Дело было не так. Мы обо всем договаривались, когда подписывали контракт, мы согласовали план.

Так что я не боюсь отставки и просто продолжаю работать. Конечно, я знаю, что нужен результат, нужно показывать, что делаешь правильные вещи.

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Но я не буду тратить большие деньги на кого-то, чтобы подписать прямо сейчас, если этот игрок не подходит клубу.

Я никогда не думал: «О, я бы хотел сохранить вот этого футболиста». Когда решаешь отпустить игроков, это происходит по разным причинам. Некоторые из тех, кого мы отпустили, не подходили для той культуры, которую я пытаюсь создать здесь.

Это мое убеждение. Вот почему мы держим в команде игроков с правильным отношением к делу. Мы знаем, что они готовы проломить стену ради клуба и друг друга. Не все игроки это сделали».

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» может возглавить главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

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Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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