Английскому футболисту проломили череп, игрок сделал хет-трик накануне

Накануне в городе Ретфорд произошло два больших инцидента с беспорядками. После одного из них, около 2 часов ночи, был найден с проломленным черепом Джордан Синнот.

25-летний парень выступал на правах аренды за клуб Мэтлок, представляющий седьмой по силе английский дивизион.

Его доставили в больницу, где он находился в критическом состоянии, но врачи не сумели спасти жизнь футболисту. Он скончался около 19:00 по местному времени.

You weren't just a footballer, you were our friend and brother. You gave us incredible memories and scored your first career hat-trick in your final game for the club.

Rest easy Jordan, we love, miss and will never forget you. pic.twitter.com/JB8ZCThCSZ

— Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 25, 2020