Экс-легионер Карпат пробует свои силы в Бундеслиге

Новости спорта:Мелвин Лоренцен накануне провел товарищеский матч за дубль немецкого "Санкт-Паули".

25-летний форвард Мелвин Лоренцен накануне провел товарищеский матч за дубль немецкого «Санкт-Паули», выступающего во второй Бундеслиге.

Футболист пребывает на просмотре в клубе и рассматривается в качестве потенциального усиления для первой команды.

Отмечается, что руководство «Санкт-Паули» осталось довольно усердием Лоренцена в спарринге и в ближайшее время намерено принять решение по поводу сотрудничества с футболистом.

Напомним, Мелвин Лоренцен в сентябре минувшего года подписал контракт с «Карпатами», но через три месяца расторг его и покинул львовский клуб на правах свободного агента.

Впоследствии руководство «зелено-белых» отмечало, что в Лоренцене видели потенциального лидера команды, но с этими функциями легионер не справился.