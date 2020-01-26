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Шевчук назвал неожиданного фаворита в борьбе за "серебро" в УПЛ

Шевчук назвал неожиданного фаворита в борьбе за "серебро" в УПЛ
16:18 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Вячеслав Шевчук поделился своими ожиданиями на призовые места в УПЛ по итогам сезона.

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился своими ожиданиями на призовые места в УПЛ по итогам сезона.

"Вопрос золотых медалей, считаю, даже не должен обсуждаться. "Шахтер" первое место не отдаст.

Я не знаю, как у команд пройдут подготовительные сборы, но на данный момент моя тройка призеров выглядит так: 1. "Шахтер", 2. "Заря", 3. "Динамо". Луганчане сейчас смотрятся предпочтительнее киевлян", — сказал Шевчук в интервью "Команде №1".

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После 18 туров "Шахтёр" лидирует в чемпионате, имея в своем активе 50 очков. Следом идут "Динамо" (36) и "Заря" (34).

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Вячеслав Шевчук, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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